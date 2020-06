"FIP Pop" : Fip lance une nouvelle webradio

Il y a la webradio Jazz pour les amoureux de la note bleue, l’Electro plus technologique, la Rock un peu plus énervée, la Groove qui fait danser… Et puis celle consacrée aux Nouveautés ou encore la Monde qui fait voyager vos oreilles. Ce mois-ci, la petite dernière des radios web de FIP voit le jour : "Fip Pop", pour tous les amoureux de Jeanne Added, de Blur, de Vampire Weekend, de Jarvis Cocker, de Tame Impala, des Beatles, de Cat Stevens… "Le meilleur de la Pop Musique en un clic, programmé manuellement avec toute l'exigence et dans la tradition de FIP" rappelle la station.

Par ailleurs, l'application FIP fait peau neuve. Au menu : un nouveau design, une plus grande facilité de navigation, une prise en compte des formats tablettes et vous retrouverez également les fonctionnalités existantes comme l'export de vos favoris et bien sûr toutes les webradios.