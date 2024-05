FGL : nouvelles Océanes, ce 1er juin à Biscarrosse-plage

FGL, implantée dans les Landes depuis quarante-trois ans, couvre l’ensemble du département avec pas moins de sept fréquences, une référence dans le paysage audio-visuel landais. Actuellement et avant l’arrivée du DAB +, FGL émet sur 89.3 à Biscarrosse (avec des réémetteurs de confort sur 98.3 à Biscarrosse-plage et 93.7 Sainte-Eulalie-en-Born) , 91.1 à Mimizan, 94.7 à Grand Dax, 90.1 à Mont-de-Marsan (une fréquence activée le 9 janvier dernier) et 91.9 à Soustons.

"C’est un vrai bonheur pour le développement de la radio, une couverture qui assure notre pérennité pour les années à venir", souligne Hervé Delrieu. "En termes de continuité du territoire, c’est cohérent, et même indispensable, alors même que le département n’est pas facile à couvrir : c’est le deuxième plus grand de métropole en km2. Nous couvrons à présent l’intégralité de la circonscription, en grande partie du moins, et l’équipe se donne à fond au quotidien. Oui, 'On est fait pour s’entendre !', c’est à juste titre notre nouveau slogan".