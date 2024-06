Les Océanes FGL ont ambiancé Biscarrosse-Plage

Comme depuis quelques années, cette 27e édition des Océanes FGL étaient placées sous le signe de la protection de la planète. Selon The SeaCleaners et Zéro mégot (présents sur le site près du Casino de Biscarrosse) ce sont au total des centaines de bouteilles plastiques comptabilisées en moins, des centaines de gourdes données aux bénévoles et au public, une fontaine d’eau potable, 1500 éco-cups réutilisables et plus de 500 cendriers de plage qui ont été distribués. Ajoutez-y des messages environnementaux diffusés sur l’écran géant pour décrocher un bilan carbone favorable doublé d’une sensibilisation efficace qui ne prêchait pas seulement les -convaincus. Pour le coordinateur et directeur de station Hervé Delrieu, l’opération est des plus encourageantes car la pompe est déjà amorcée depuis trois ans.