Évasion : un concert privé à Fontainebleau

Évasion et le Centre commercial Villiers-en-Bière organisent avec le soutien de la ville de Fontainbleau un concert privé et gratuit. L’objectif de ce concert caritatif est d’offrir des jouets aux enfants défavorisés via le Père Noël Vert du Secours populaire. Une somme de 3 600 euros a été récolté et sera remise sous forme d'un chèque au Père Noël Vert avant le début du concert. Le Secours Populaire pourra, grâce à ces dons, gâter de nombreux enfants.

Rappelons que la station Évasion diffuse son programme grâce à un parc de 20 fréquences FM et 6 fréquences en DAB+ en région Centre, dans les Hauts-de-France et en l'Île-de-France.