Europe 1 : une nouvelle émission avec Sophie Davant

L'émission intitulée "Les histoires d’amour extraordinaires de Sophie Davant" sera à l'antenne à partir du 31 août les samedis et dimanches, entre 16h et 17h, sur Europe 1. Elle sera également disponible en podcast sur le site et l'application de la station.

Pour Donat Vidal Revel, directeur général d'Europe 1 : "Au nom de tous les membres de la grande famille Europe 1, je suis heureux et enchanté de compter Sophie Davant parmi nous la saison prochaine. La grande professionnelle qu'elle est saura recueillir avec passion les témoignages d'anonymes et mettre en lumière, avec talent, les histoires d'amour extraordinaires des figures emblématiques qui ont marqué leur époque. Je la remercie chaleureusement pour son implication tout au long de la saison et suis ravi d'écrire cette nouvelle page de l'histoire de la station avec elle".