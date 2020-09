Europe 1 : une matinale spéciale depuis la Tour Eiffel

Six mois après le début de la crise du Covid-19, Europe 1 prend de la hauteur et s'intéresse aux quatre prochains mois qui s'annoncent décisifs pour la France : relance économique et écologique, tourisme mais aussi lutte contre l'épidémie. Matthieu Belliard, accompagné de ses chroniqueurs et des éditorialistes de la station, proposera une matinale spéciale depuis la tour Eiffel, haut-lieu du tourisme français et mondial et symbole de l'attractivité du pays, pour mieux décrypter et comprendre ce qui se dessine.

Europe 1 dévoilera également aux auditeurs, sur les réseaux sociaux de la station et sur Europe 1.fr , les coulisses de ce lieu mythique : des lieux inaccessibles au grand public en passant par les antennes de télédiffusion qui permettent aux radios, dont Europe 1, d'émettre.