Europe 1 organise une vente des vinyles de sa discothèque

Avec plus de 4 000 vinyles répartis en 431 lots, un éventail de pépites musicales sera proposé dont une sélection importante de 45 et de 33 tours. Tous les genres musicaux seront représentés, des plus populaires aux plus pointus. La vente débute par une sélection de vinyles de poésie-littérature et théâtre, avec notamment le classique psyché "Les Idoles" avec Pierre Clémenti, Jean-Pierre Kalfon et Bulle Augier.