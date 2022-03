Europe 1 lance "Les playlists de la présidentielle" avec Deezer

Ces playlists, constituées d’extraits de l’antenne d’Europe 1, sont animées par une voix de synthèse. Une innovation propulsée par la solution text-to-speech d’ETX Studio.

Les cinq premières playlists disponibles sont "Faut-il augmenter les salaires ?", "Comment réformer les droits de succession ?", "Faut-il relancer le nucléaire ?", "Comment sauver le système de santé ?" et "Y a-t-il trop de fonctionnaires ?". Mercredi 16 mars, Europe 1 dévoilera les cinq dernières playlists autour des thématiques du logement, de l’école, de la chasse, de l’OTAN et de l’immigration.

"Les playlists Europe 1 de la présidentielle" ont été conçues par Lisa Boucher, Sébastien Guyot, Jamal Lassiri, Olivier Lendresse, Fannie Rascle, Léa Sabatier et Gaétan Supertino. La réalisation a été confiée à Xavier Jolly, la promotion à Kelly Decroix, la diffusion à Eloïse Bertil et les visuels sont signés Sidonie Mangin.