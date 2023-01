Europe 1 : c'est la 500e de "Historiquement vôtre"

En compagnie de Clémentine Portier-Kaltenbach, Jean-Luc Lemoine, David Castello-Lopes, Virginie Girod, Yvane Jacob, Philippe Charlier et Olivier Poels, Stéphane Bern entrera dans la danse et ouvrira le bal de cette émission spéciale. Au programme, des récits avec Louis XV et le bal des Ifs à Versailles, Charles de Beistegui et son bal du Siècle à Venise, et Jean-Luc Lemoine dressera le portrait d’un meneur de bal plus contemporain, loin d’être un débutant : Stéphane Bern, lui-même. Mais aussi des chroniques, -les origines des perruques, le petit théâtre de Madame de Pompadour ou encore Marie-Antoinette, la plus musicienne des reines–, un quiz spécial "Bern to be alive" au cours duquel tous les chroniqueurs s’affronteront, et des surprises à découvrir au cours de cette émission pas tout à fait comme les autres…