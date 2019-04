Europe 1 : Wendy Bouchard en direct du Zoo de Vincennes

Wendy Bouchard reçoit, au micro d'Europe 1, le personnel du Zoo: Bruno David, président du Muséum national d’histoire naturelle à Paris et biologiste marin, Fabrice Bernard, chef soigneur, Bastien, soigneur plongeur et d'autres figures du lieu qui viendront raconter leur quotidien. Ensemble, ils visiteront les différents espaces et iront à la rencontre des espèces qui le composent.

Faits d’actualité, sujets dans l’air du temps et découverte. Wendy Bouchard engage, du lundi au vendredi entre 9h et 11h, le débat avec ses invités. Les auditeurs interviennent en direct et les spécialistes qui l'entourent, répondent à leurs interrogations.