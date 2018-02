Euradio célèbre la Journée des droits des femmes

Depuis 2014, le Printemps des Fameuses (22 et 23 mars) mettra en avant les idées nouvelles, les initiatives à suivre et les solutions innovantes pour faire progresser l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Cette année, du 8 au 23 mars, le Printemps des Fameuses tient son off. Durant deux semaines, Nantes se mobilise pour l’égalité femmes-hommes avec des dizaines d’opérations de toutes natures et pour tous publics. À cette occasion, Euradio organise une "FameuseS Soirée" avec la chorale pop nantaise Y Birds et deux mixs seront également réalisés par les DJ Esteban Smith et Pim Denim. L’entrée est gratuite.