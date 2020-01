Etude exclusive : les Français fortement attachés à la radio

Premier enseignement, les Français sont 73% à écouter la radio au moins 3 fois par semaine dont 26% sur des supports digitaux. D'ailleurs, ces pratiques numériques sont en pleine expansion notamment parmi les moins de 35 ans. Désormais, on peut parler d'écoute multi-supports (autoradio, transistor, Smartphone, PC...) Incontestablement, la radio est le média du matin pour 66% des Français et en qui on a confiance (44%). Un média de qualité pour 43% des Français et qui s'adresse à tous pour 46% des personnes interrogées. À noter que les Français sont sensibles aux évolutions technologiques. Ils sont "très" ou plutôt" intéressés par les assistants vocaux intégrés au véhicule.





En qui concerne le DAB+, force est de constater que cette technologie est encore peu connue des Français : 24% seulement connaissent la norme DAB+, 10% savent de quoi il s'agit et 4% sont équipés d'un récepteur DAB+ sur un de leurs appareils.

Dans l'ensemble, cette étude CSA pour le Salon de la Radio et de l'Audio Digital montre le fort attachement des Français à la radio et, plus globalement, aux marques radio.