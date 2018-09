Êtes-vous prêts à gravir la tour de Radio France ?

Pour la 4e année consécutive, Radio France fête le sport avec PLAY International et donne à ses auditeurs rendez-vous entre amis, en famille, petits et grands pour une journée conviviale, solidaire et sportive, ce dimanche 23 septembre 2018 de 9h à 18h. À l'occasion de la fête nationale du sport, la Maison de la radio se transformera en terrain de jeu pour permettre de découvrir des cours collectifs et des animations au village sportif de la Maison de la radio mais également la course verticale et solidaire Vertigo. En solo, entre amis ou collègues, en famille, simples amateurs ou sportifs de haut niveau, prenez vos baskets et grimpez les escaliers de la tour de la Maison de la radio pour participer à Vertigo. Le principe : gravir 365 marches, 22 étages et 70 mètres de haut d’un lieu inédit à Paris, la Tour centrale de Radio France. À la clé de cet événement festif : une vue panoramique sur Paris.