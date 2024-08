Record de fréquentation pour les sites et applications de sport

Cela représente par ailleurs une progression de 2.5 millions d’internautes par rapport à juillet 2023 (+7%). Plus de 6 Français sur 10 (62.4%), et plus des trois quarts des CSP+ (77.7%) ont ainsi visité cet univers. Ce taux s’élève à 68.8% des jeunes adultes âgés de 25 à 34 ans, une proportion en hausse de 8 points en un an. Au quotidien, 11.6 millions de Français ont consulté les sites et applications de sport, soit 18% de la population. Ils étaient ainsi 1,6 million d’individus supplémentaires par rapport à l’an dernier (+17%). Le samedi 27 juillet, premier jour des Jeux Olympiques, enregistre quant à lui un pic d’audience à 15 millions de visiteurs uniques.

En juillet 2024, 56,3 millions d’individus se sont connectés à Internet au cours du mois, soit 87,8% des Français. Chaque jour, 47.3 millions d’entre eux ont surfé sur Internet.