Etats-Unis : plus d'appareils mobiles moins de récepteurs radio

La dernière étude Infinite Dial d'Edison Research montre que 88% des Américains âgés de 16 ans et plus possèdent un téléphone portable et que la disponibilité des applications audio et des applications de podcast a augmenté, tout comme la consommation sur ce support. Le graphique ci-dessus montre le pourcentage de tout l'audio, et pas seulement celui lié à la radio, audio qui est consommé via un appareil mobile par rapport à une radio traditionnelle. En 2014, environ la moitié (49%) de tous les contenus audio avaient été consommés sur un récepteur radio traditionnel, contre 18% qui avaient été consommés sur un téléphone mobile. Les années qui ont suivi ont montré une croissance constante pour les appareils mobiles alors que le temps passé sur les récepteurs radio traditionnels a diminué.