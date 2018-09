Etats-Unis : le roi de la radio par satellite rachète un site de streaming

Consolidation en vue entre un acteur majeur de la radio par abonnement et un site de streaming aux Etats-Unis. Le numéro de la radio par satellite Sirius XM, contrôlé par le câblo-opérateur américain Liberty Media, va racheter Pandora, un site de streaming. Sirius XM propose 175 stations - payantes autour de la musique, du sport, des informations et des talk-shows et disponibles, en série, sur de nombreux véhicules.

Très populaire auprès des automobilistes dans un pays où la consommation d'audio est très forte, Sirius XM s’est fait dépasser par les poids lourds du streaming musical Spotify ou Apple Music qui proposent de nombreux podcasts et de radios à la demande.