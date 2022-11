États-Unis : 47% du temps consacré à l'audio parlé via la radio AM/FM

Cette nouvelle étude met également l'accent sur la façon dont les jeunes sont de plus en plus intéressés par le média et révèle une augmentation de 214% de l'écoute de l'audio parlé chez les 13-24 ans.

Le nombre d'auditeurs d'audio parlé continue d'augmenter. Il y a environ 26 millions de personnes de plus qui écoutent de l'audio parlé aux États-Unis qu'il y a 8 ans. On estime que 131 millions de personnes aux États-Unis âgées de 13 ans et plus écoutent quotidiennement de l'audio parlé, contre 105 millions d'auditeurs quotidiens en 2014. Les auditeurs âgés de 13 ans et plus consacrent 29% de leur temps audio total à des contenus de créations orales, contre 20% en 2014, soit une augmentation de 45%.