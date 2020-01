État des lieux des radios associatives en Pays de la Loire

Voilà une étude annuelle particulièrement intéressante (accessible ICI ) qui met en exergue plusieurs chiffres clés de la dynamique Fédération des radios associatives en Pays de la Loire et de ses 22 radios. Ces dernières attirent 1 384 bénévoles (66 bénévoles en moyenne par radio), emploient 73 salariés (3.5 salariés par radio) et 19 salariés détachés (mis à disposition par une autre structure) et accueillent 37 volontaires en service civique. En 2019, la FRAP disposait de 40 fréquences FM de 49 émetteurs et de 16 fréquences en DAB+ en Loire Atlantique et en Vendée.