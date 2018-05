Et si vous deveniez journaliste ?

LLPR - Cette profession a-t-elle un avenir à l’heure d’internet et des réseaux sociaux ?

PG - Bien entendu. J’aurais même tendance à vous dire plus que jamais. Grâce aux supports que vous évoquez. Aujourd’hui circulent sur tous les réseaux à chaque seconde des milliers d’informations. Quasiment aucune n’est vérifiée. Le rôle du journaliste qui consiste justement à authentifier et recouper ses sources est essentiel pour apporter une information fiable et de qualité au public que ce soit en radio , en presse écrite, en télé ou sur le web.



LLPR - Quels conseils peut-on donner aux jeunes passionnés qui souhaitent s’orienter dans cette voie ?

PG - De nombreux chemins mènent au journalisme. C’est l’un des métiers les plus ouverts. La tendance depuis quelques années est tout de même de passer par une école. Au-delà des fondamentaux et de la qualité d’écriture il est impératif de maîtriser l’ensemble des supports. C’est ce que nous leur apprenons. Nous formons des journalistes plurimédia.