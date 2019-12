Est FM remet en route son programme Noël

Rédigé par Brulhatour le Mercredi 18 Décembre 2019 à 12:30 | modifié le Mercredi 18 Décembre 2019 à 12:30

Du 24 décembre 12h au 26 décembre à 14h, le programme de la radio Est FM sera exclusivement composé de titres français et locaux et permettra aux auditeurs de profiter pleinement de cette période en famille. Ce programme pourra s'écouter en FM sur toutes ses fréquences et sur ses applications.