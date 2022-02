Espagne : l'écoute des podcasts dépasse le million d'auditeurs

La pénétration radio, selon les données de la troisième vague de l'EGM de 2021, est de 54.6%. En moyenne donc, 54.6% des Espagnols de plus de 13 ans écoutent la radio quotidiennement, ce qui en chiffres absolus correspond à 22 millions d'auditeurs. L'écoute de la radio hertzienne, avec près de vingt millions d'utilisateurs (48.0 % du total de la population) est le moyen le plus utilisé par les Espagnols pour écouter la radio. Cette option est suivie de très loin par Internet qui, avec plus de 3 millions d'auditeurs, est sans doute le mode qui croît le plus (891 000 personnes par rapport à 2020), ce qui représente un 38.7% d'augmentation. L'alternative consistant à écouter la radio via la TNT a également connu une augmentation significative avec 193 000 personnes de plus, ce qui représente une hausse de 38.1%.