Espace Group : plus de 10 millions d’écoutes actives en mai

Les 10 radios d'Espace Group progressent fortement (M Radio +34%, JAazz Radio +29%, Générations +10%, ODS Radio + 57%, Radio Espace +35%, La Radio Plus +31%, Virage Radio +32%, Alpes 1 +30%, RVA +77% et Durance FM +33%). Espace Group se place comme le premier groupe indépendant de radios en France sur les radios digitales écoutées en France et dans le monde. Le groupe a lancé pendant le confinement 20 nouveaux flux thématisés pour répondre aux attentes des consommateurs.

Le top 3 des radios les plus écoutées du groupe en mai se compose de Jazz Radio (3.7 millions d’écoutes actives), M Radio (2.9 millions) et Générations (2.3 millions).