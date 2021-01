"Entre Nous", la nouvelle émission de Sabine Mathus sur Nostalgie+

Avec l'arrivée de Sabine, c'est toute la grille des programmes qui est revisitée. Deux autres nouvelles voix rejoignent celle de Martin Jacques dans l'équipe : Stéphane Shaw et Sébastien Bachy.

Aujourd'hui, les auditeurs peuvent écouter Nostalgie+ de 3 manières différentes : en DAB+, sur nostalgie-plus.be ou via l'app "Nostalgie Belgique et via une enceinte Google. Nostalgie+ est une radio musicale qui s’adresse aux femmes et aux hommes, amateurs de la musique des années 60 et 70. Nostalgie+ : "la musique de nos idoles".