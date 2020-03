En juin, se dérouleront les Casablanca Broadcast Days

Avant d'évoquer les Casablanca Broadcast Days, il faut mentionner le RadioTour car Casablanca sera cette année une escale de ce nouveau périple. Première étape le 9 avril prochain en Ille-et-Vilaine, à Rennes, capitale de la Bretagne. Un nouveau RadioTour qui donnera le coup d’envoi de cette deuxième échappée radiophonique proposée par les Éditions HF et qui passera donc par le Maroc les 2 et 3 juin prochains. Des tables rondes et des conférences sur la radio sont annoncées sur l’audience, la proximité, la stratégie digitale. Le RadioTour est aussi l’occasion pour les professionnels de se rencontrer, d’échanger et d’interroger les représentants du régulateur et des exposants.Infos sur broadcastdays.com