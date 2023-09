En juillet, les Français ont passé 2h24 chaque jour sur Internet

Chaque jour, 9.9 millions de visiteurs uniques ont fréquenté cet univers, soit 15.6% des Français. Ils étaient ainsi 1.8 million d’individus de plus qu'en juillet 2022 (+ 21.9%). Les sites et applications de Sport ont attiré une audience variée en ce mois de juillet : plus d’une Française sur 2 a visité la catégorie au cours du mois (55,9%), ainsi que près des deux tiers des hommes (62%). Cette catégorie a suscité un vif intérêt chez les 25-49 ans et les CSP+ qui étaient respectivement 69,8% et 76,4% à surfer sur cet univers.

En juillet 2023, 55.8 millions d’individus se sont connectés à Internet au cours du mois, soit 87.5% des Français. Chaque jour, 46.9 millions d’entre eux ont surfé sur le web. En moyenne, les Français ont passé 2h24 chaque jour sur Internet. Le mobile représente 81% du temps passé sur internet.