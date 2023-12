En décembre, SUN Junior est de retour en DAB+ à Nantes

Pour la quatrième année consécutive, SUN Junior peut également s’écouter en DAB+ sur Nantes et ses environs du 1er décembre au 2 janvier afin de permettre au plus grand nombre d’accéder à une offre radiophonique jeunesse directement depuis son poste de radio.

Lancé en octobre 2020, ce média sonore unique en son genre fédère petits et grands autour d’une programmation aussi agréable à écouter pour les enfants que pour leurs parents.

Disponible 24h/24, SUN Junior est accessible toute l’année depuis la plateforme mySUN et les différentes plateformes de streaming.