En France, Spotify lance "Spotify Kids"

"Spotify Kids a été lancé en bêta en Irlande le 30 octobre 2019 et, nous avons constaté que les parents et les enfants ont particulièrement apprécié l’expérience. Les parents nous ont fait part de leur tranquillité d'esprit grâce au contenu adapté et les enfants apprécient de vivre une expérience qui leur est propre. L'application est encore en bêta au moment de son lancement en France, mais elle a d’ores et déjà évolué car nous avons beaucoup appris des premiers tests" explique Spotify. Le lancement en France fait suite à un déploiement bêta réussi en Irlande, en Suède, au Danemark, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, au Mexique, en Argentine et au Brésil. "Spotify Kids" est également lancé en bêta aujourd'hui au Canada et aux États-Unis. L'application "Spotify Kids" est disponible exclusivement pour les abonnés de Spotify Premium Family sans frais supplémentaire et peut être téléchargée sur n'importe quel appareil iOS ou Android.