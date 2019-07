En Belgique, la FM passe au DAB+

La RTBF, quant à elle, verra son offre de 6 radios - déjà disponibles en DAB+ et autorisées dans le cadre de son contrat de gestion - s'enrichir de deux nouvelles radios diffusées exclusivement en numérique et communiquera ultérieurement sur son offre complète. Au total, c’est donc une offre de près de 100 stations de radios en DAB+ que les auditeurs pourront progressivement bientôt capter à Bruxelles et en Wallonie, en fonction de leur région.

Dix-sept radios sont déjà disponibles en DAB+ à Bruxelles et en Wallonie : 6 radios de la RTBF (dont 5 aussi en FM) ; 5 réseaux communautaires nouvellement autorisés (aussi en FM) ; 4 réseaux provinciaux ou pluri-provinciaux nouvellement autorisés (aussi en FM) ; 2 radios de la BRF (radios publiques germanophones). Dans les prochaines semaines / prochains mois : 5 nouveaux réseaux autorisés en DAB+, 2 nouvelles radios de la RTBF en DAB+ et 75 radios indépendantes (locales) autorisées en DAB+.