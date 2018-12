En Belgique, Nostalgie est la radio la plus écoutée

"Nous nous réjouissons de cette première place, car pour la 3ème fois consécutive, Nostalgie confirme son leadership en Belgique francophone. Notre vision positive et optimiste semble être en phase avec les attentes de nos auditeurs et cette confirmation représente une belle motivation pour l’ensemble de notre équipe" ont expliqué Xavier de Bruyn (Brand Manager) et Frédéric Herbays (Program Manager) à Nostalgie. Si, pour la première fois dans son histoire, Nostalgie devient numéro 1 en Belgique francophone, N-Group (NRJ, Nostalgie et Chérie) enregistre 21.5% de PDM. Ainsi, le groupe s’inscrit ainsi dans une dynamique de croissance durable et continue.

En Belgique les radios les plus écoutées sont Nostalgie (15.2%), Bel RTL (13.9%), Vivacité (12.7%), Radio Contact (12.4%) et Classic 21 (11.2%).