En Belgique, NRJ prend le leadership sur les moins de 35 ans

En comparaison à la vague précédente, la durée d’écoute est en forte hausse avec 17 minutes de plus, et donc passe de 93 à 110 minutes. Une progression sui témoigne d'une "fidélité grandissante". NRJ confirme aussi sa grande forme en termes d’audience avec 367 826 auditeurs. En audience totale, NRJ dépasse désormais Bel RTL et se positionne à la 4e place. "7.2, voilà un résultat qui confirme l'ambition et l'audace de NRJ. Notre nouvelle grille des Programmes ne cesse de convaincre depuis septembre : des hits, de la bonne humeur et du divertissement: Le Wake Up Show, Cauet et les Fous Duroy qui n'auront mis que quelques mois pour atteindre leurs objectifs. Nous prenons le leadership sur les moins de 35 ans. Bravo à toutes les équipes qui travaillent comme des acharnés pour divertir nos auditeurs tout au long de la journée" a expliqué Nicolas Fadeur, directeur des programmes de NRJ.