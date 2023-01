En 2023, France Bleu Lorraine mise sur la proximité

Entre 9h et 9h30, des rencontres et du patrimoine sont prévus tous les matins sur France Bleu Lorraine. Enregistrée dans un lieu emblématique, insolite ou atypique de Lorraine, chaque semaine, l'émission "Ici, on parle d’ici" partira à la rencontre de ces lorrains qui font briller la région. En fin de journée, les auditeurs pourront tester leurs connaissances avec le "Uii ou Non". Un jeu pour apprendre sur le patrimoine lorrain. Chaque soir, entre 17h et 17h30, les auditeurs partiront à la recherche d’un lieu ou d’un personnage lorrain mystère. Pour le trouver, ils devront alors poser une question à l’animateur, qui ne pourra répondre que par "uii" (parce qu’en Lorraine, on ne dit pas "oui" mais "uii" ) ou "non". Si c’est "non", l’auditeur laissera sa place, et si c’est "uii", il pourra alors, soit faire une proposition pour tenter de gagner le cadeau en jeu, ou reposer une question.