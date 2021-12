En 2021, Spotify a poursuivi son développement

2021 a vu le lancement de l'une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs : Lyrics, mais aussi des fonctionnalités de personnalisation uniques, comme Blend et la campagne Only You, ou bien Mon Daily, playlist intégrant de la musique personnalisée à différents podcasts d'actualités.

La célébration d'artistes et créateurs, comme Meryl ou Zaz à travers le lancement de EQUAL. Les abonnements payants sont désormais disponibles pour les podcasts sur Spotify et les podcasts sont interactifs grâce aux Q&A et aux sondages. L’expérience Wrapped est encore plus personnalisée avec plusieurs nouvelles fonctionnalités telles que : The Movie et Your Audio Aura.

Enfin, la plateforme a élargi l'offre d'outils pour les créateurs de Spotify for Artists avec Promo Share Cards, Canvas, Marquee, Discovery Mode, de nouvelles analyses, Fan Study ou encore un partenariat avec Shopify.