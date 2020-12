Émetteur de Marseille-Étoile : TDF toujours mobilisée

"Je condamne très fermement cet acte déplorable, avant toute chose pour la sécurité de nos collaborateurs, et ensuite pour l’intégrité de nos sites. Je suis extrêmement fier et reconnaissant des efforts réalisés par les équipes de TDF. Je salue la mobilisation de toutes et tous, l’entraide et la solidarité. Notre priorité a été, comme toujours, de rétablir au plus vite et dans les meilleures conditions, les services TNT et radio pour nos clients et pour la population. Dans le contexte sanitaire actuel, plus que jamais, ces services sont indispensables, notamment pour les personnes isolées" a déclaré Olivier Huart, Président-Directeur Général de TDF.