Incendie du site TDF de Marseille-Étoile : TDF porte plainte

TDF déplore cette situation et met tout en oeuvre pour garantir, dans les meilleurs délais, le rétablissement des services nécessaires à l’information et à la communication de la population. Une cellule de crise est en place, en lien étroit avec l’ensemble des clients de TDF, radios, chaînes de télévision et opérateurs.

Les dégradations subies affectent la disponibilité de 19 stations de radio FM (France Bleu Provence, France Culture, France Inter, France Musique, Europe 1, RFM, Virgin Radio, Star, Radio JM, Fun radio, Diva FM, M Radio, RCF 13, RMC, RTL, RTL2, Sud Radio, Maritima et France Maghreb), des chaînes de TNT présentes sur les 5 multiplex (R1, R2, R3, R4 et R7) et des réseaux 3G/4G (Free, Bouygues, SFR et Orange).