"Ici Live" à La Ciotat : un rendez-vous radio pour lancer la saison

Le festival "Ici Live" revient pour sa 4ᵉ édition, organisé par le réseau local de Radio France en partenariat avec la ville de La Ciotat, le Crédit Mutuel et l’Office de tourisme. La scène flottante du Port-Vieux accueillera trois concerts en plein air, accessibles uniquement sur invitation. Le dispositif est conçu pour marquer la rentrée éditoriale et renforcer la présence du réseau Ici. L’événement est aussi pensé comme un relais de proximité autour de la musique, dans un format à la fois physique et relayé à l’antenne.

Chaque soirée proposera une combinaison d’artistes reconnus et de talents émergents. Le 4 septembre, Odem assurera la première partie du concert de Jean-Louis Aubert. Le 5 septembre, Dany Brillant sera sur scène aux côtés de One-T, pour un DJ set. Enfin, le 6 septembre, StyLeto précédera la prestation de Zaz.