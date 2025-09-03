La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mercredi 3 Septembre 2025 - 08:25

"Ici Live" à La Ciotat : un rendez-vous radio pour lancer la saison


Pour la radio Ici, la rentrée 2025 s’ouvre une nouvelle fois à La Ciotat, avec trois soirées de concerts programmées les 4, 5 et 6 septembre sur une scène flottante installée au cœur du Port-Vieux. L’événement, intitulé "Ici Live", réunit plusieurs artistes de renom et s’inscrit dans une logique de visibilité pour le réseau radio local public.



Le festival "Ici Live" revient pour sa 4ᵉ édition, organisé par le réseau local de Radio France en partenariat avec la ville de La Ciotat, le Crédit Mutuel et l’Office de tourisme. La scène flottante du Port-Vieux accueillera trois concerts en plein air, accessibles uniquement sur invitation. Le dispositif est conçu pour marquer la rentrée éditoriale et renforcer la présence du réseau Ici. L’événement est aussi pensé comme un relais de proximité autour de la musique, dans un format à la fois physique et relayé à l’antenne.
Chaque soirée proposera une combinaison d’artistes reconnus et de talents émergents. Le 4 septembre, Odem assurera la première partie du concert de Jean-Louis Aubert. Le 5 septembre, Dany Brillant sera sur scène aux côtés de One-T, pour un DJ set. Enfin, le 6 septembre, StyLeto précédera la prestation de Zaz.

Le festival est accessible uniquement sur invitation. La distribution des accès est assurée conjointement par la radio Ici, la ville et l’Office du tourisme de La Ciotat. L’ensemble des informations pratiques est relayé sur le site ici.fr et à l’antenne, notamment sur Ici Provence.

Frédéric Brulhatour
