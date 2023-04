EAR Île-de-France : voici les résultats

Une semaine après la parution de l' EAR National, Médiamétrie dévoile ce matin les résultats de l'EAR Île-de-France qui offre un focus toujours intéressant de l'audience des radios en Île-de-France. À et autour de Paris, la rassemble 3 494 000 auditeurs entre 7h et 9h, soit 33.9% d'audience cumulée. La première radio de France est aussi la première radio en Île-de-France : France Inter génère une audience cumulée de 12.8% pour une PDA, très honorable, de 16.1%.Chez les Musicales, Skyrock (4.8%), NRJ (4.7%), Rire & Chansons (2.8%), Nostalgie (2.7%) et Chérie FM (2.5%) sont les plus écoutées. Dans la catégorie des "Programmes locaux", on retrouve Latina (2.7%), FIP (1.9%), Oui FM (1.5%), Chante France (1.3%) et, à égalité à 1.2%, les radios Generation, TSF Jazz et Voltage.