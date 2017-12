Dominique Tenza, lauréat du Prix Varenne 2017

Ce reportage dresse le portrait d'une ville moyenne comme il en existe des dizaines dans le pays et qui a subi de plein fouet les réductions de budget. Abandonnée par les pouvoirs publics, Joigny a même été classée "ville pauvre" l'an dernier. Autrefois vivante et prospère, ceux qui y vivent aujourd'hui décrivent un "mouroir". "Je suis très fier d'avoir été désigné cette année lauréat du Prix Varenne. D'autant plus fier que mon reportage n'est pas "spectaculaire", mais qu'il se déroule à Joigny, ville moyenne de Bourgogne... qu'il ne met pas en scène des personnages "extraordinaires", mais des électeurs, des français, que l'on pourrait croiser à chaque coin de rue, et à qui j'ai choisi de donner la parole pour exprimer leur malaise, leurs craintes et leurs désillusions" a expliqué Dominique Tenza.

"J'en suis d'autant plus fier que faire parler les gens, c'est l'ADN de ma radio, RTL. Certains médias trouvent ça futile, ridicule, voire même vulgaire. Je pense au contraire que c'est populaire et que c'est essentiel. Que la Fondation Varenne ait décidé de récompenser aujourd'hui ce travail est un honneur".