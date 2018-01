Diplôme "Journalisme et corsophonie" : une passerelle vers le bilinguisme

En 2013, l’Université de Corse a porté sur les fonts baptismaux le premier diplôme universitaire (D.U) "Journalisme et corsophonie" via un partenariat étroit avec l’ESJ Pro de Montpellier et la presse insulaire. Le but : offrir, pour la première fois dans l’île, une formation professionnalisante associant le journalisme et la langue corse. "Ce cursus est une réponse à un besoin exprimé par les médias insulaire" explique le professeur Alain di Meglio, responsable du D.U. et vice-président de l’Université de Corse en charge de la question linguistique. "Ils peinaient à trouver sur le territoire corse les compétences nécessaires à la bonne marche de leurs rédactions pour pérenniser les éditions bilingues dans l’audio-visuel public, encadrées par une convention de service public avec la Collectivité Territoriale de Corse pour la diffusion de la langue corse".