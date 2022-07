Dinard : capitale estivale du son jusqu'au 11 août

La Summer school of sound se déroule du 15 juillet au 11 août. Durant ce mois de transmission, Dinard se métamorphose en vaste terrain d’enregistrement, de partage et d’expérimentation. Parcourant la ville micros en main et enregistreurs en bandoulière, les participants, venus de toute la France et parfois au-delà, s’initient ou se perfectionnement à la prise de son, au reportage sensible, ou à l’écriture sonore, sous ses différentes formes.Cet été à Dinard, 7 stages Phonurgia Nova se dérouleront dont la direction pédagogique est confiée à des professionnels réputés, venant de la sphère de l’audio créatif, d’ARTE Radio (Arnaud Forest) à France Culture (Benjamin Abitan réalisateur des adaptations de Tintin en feuilleton radio) ou de plus loin (Gilles Aubry, chercheur en "Sound studies" à Berlin).