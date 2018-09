Digital : les 12 travaux de la RTBF en Belgique

La RTBF adopte une vision digitale, locale et originale au service des téléspectateurs, auditeurs et internautes. Au programme de cette révolution "copernicienne/numérique", la RTBF mise sur 12 innovations digitales à la fois en télévision, radio et sur sa plateforme connectée, Auvio. La troisième révolution industrielle, celle du numérique, est en cours. Et cela, La Première l’a bien compris. Dès la rentrée, la radio info de la RTBF embarquera à bord du cargo digital en proposant une séquence hebdomadaire baptisée "L’Actu 4.0". L'entreprise veut aussi évoluer avec les habitudes de consommation d’un public connecté. Dans cette optique, elle développe des contenus conçus pour les utilisateurs du Web et des réseaux sociaux : webséries, podcasts natifs, etc. Entre podcasts natifs et webséries, la RTBF veut ainsi développer ses liens avec les jeunes générations.