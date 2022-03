Digigram annonce un accord de distribution avec AxelTech

"Compléter notre portefeuille avec les solutions AxelTech constitue une réelle avancée pour Digigram : nous disposons désormais d’une offre qualitative vraiment complète pour épauler nos clients dans leurs projets broadcast et studio" a déclaré Nancy Diaz Curiel, directrice des ventes, marketing et communications de Digigram et basée à Singapour.

"Nous sommes ravis de ce partenariat avec Digigram qui nous ouvre de nouvelles portes. Les solutions AxelTech vont pouvoir être déployées sur la zone Asie Pacifique, et la présence locale des équipes expérimentées de Digigram à Singapour sera d’une grande aide pour que les clients puissent mener à bien leurs projets broadcast" a expliqué Enrico Vaccari, directeur des ventes chez AxelTech.