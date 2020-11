Diagramme exclusif LLP/RCS : L'audience des couplages publicitaires

Sur la période Septembre-Octobre 2020, les couplages publicitaires se composent de NRJ Global (Chérie FM, Nostalgie, NRJ, Rire et Chansons), Adults Only (Chérie FM, Nostalgie, Rire et Chansons), Priorité IDF (Chante France IDF, Chérie FM IDF, Nostalgie IDF, NRJ IDF, Radio Nova IDF, Rire et Chansons IDF, TSF JAZZ IDF), M6 Publicité Radio (Fun Radio, RTL, RTL2), First Music (Fun Radio, RTL2), Lagardère Publicité News (Europe 1, RFM, Virgin Radio), Lagardère Publicité News IDF (OUI FM IDF, Radio FG IDF, RFM IDF, Virgin Radio IDF), LIP ! (Fun Radio IDF, OUI FM IDF, Radio FG IDF, RFM IDF, RTL2 IDF, Virgin Radio IDF) TF1 Pub Radios (Les Indés Radios, M Radio).