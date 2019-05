Deux formations pour les commerciaux

La formation dénommée "La commercialisation Radio + Digital" aura lieu le lundi 1er juillet 2019. Elle permet d'apprendre à consolider votre votre CA radio et à développer facilement des ventes additionnelles Radio + Digital mais également à générer des revenus grâce aux podcasts sur un territoire local. La seconde formation "Vendre mieux et plus de pub radio en 2019" se déroulera les 2 et 3 juillet 2019. Elles offrent "des originales et des stratégies marketing innovantes pour développer l’expertise et les performances de votre équipe commerciale en toutes situations. Ces formation se déroulent dans les locaux de A2PRL / Mediameeting à Issy-les-Moulineaux.Infos et inscriptions ICI