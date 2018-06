Deux émissions de Fun Radio s'installent à Ibiza

C'est l'heure des vacances... Enfin presque. La saison se termi,ne également sur Fun Radio. Comme chaque année, la musicale de M6 Group prend la direction d'Ibiza pour y produire en direct deux émissions phares de l'antenne. Ce jeudi 28 Juin, Martin Solveig sera l’invité de la matinale à l’occasion de la sortie de son nouveau titre "My Love". Dès 8h30, Il répondra aux questions de l'équipe et livrera "une performance exclusive". Toujours ce jeudi 28 Juin, Hardwell sera l’invité de JB et Adrien Toma, en direct sur Fun Radio, dès 19h30, pour une interview exclusive. En direct sur Fun Radio, Kryder mixera depuis le rooftop de Ushuaïa.

Toutes ces émissions, depuis Ibiza, seront à suivre sur l’antenne et les réseaux sociaux de Fun Radio