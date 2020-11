Deux élus au Conseil d'Administration du SIRTI

L'Assemblée Générale a procédé au renouvellement partiel de son Conseil d’Administration, et ont été réélus : Aurélie Bertereau (Hit West) et Christophe Schalk (Top Music). Le Conseil d’Administration du SIRTI est donc à présent composé de Alain Liberty (Vibration) ; Aude Binder (DKL Dreyeckland) ; Christophe Schalk (Top Music) ; Aurélie Bertereau (Hit West) ; Olivier Fabre (100% Radio) ; Régis Picot (Radio VFM) et Philippe Vives (Sud Radio). "Je me réjouis de voir la vie démocratique de notre syndicat aussi puissante, le taux de participation à l’élection des postes administrateurs n’a jamais été aussi élevé avec plus de 90% de votants. C’est essentiel et cela démontre à quel point les radios indépendantes font corps avec leur syndicat. Elles ont besoin d’être représentées, entendues et défendues à un moment crucial pour notre média" a réagi Alain Liberty, Président du SIRTI.