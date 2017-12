Des postes radio pour les personnes à la rue

À Noël, les personnes sans-abri ont aussi le droit à leur cadeau, c’est le principe qui guide depuis plusieurs années déjà les actions de l’association. Chaque 24 décembre, les membres des Enfants du Canal vont ainsi à la rencontre des plus exclus, pour distribuer un repas accompagné d’un cadeau. "Durant la période des fêtes les personnes sans abri sont dans une solitude extrême et la radio est un outil adapté pour rompre l’isolement et recréer du lien social. Plus que de la musique, des événements sportifs et culturels ou de l’information, la radio apporte une présence, une chaleur humaine qui manquent à ces personnes" explique l'association.