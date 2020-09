Des nouveaux rendez-vous sur Radio Fidélité

Créée en 1986, Radio Fidélité est une radio associative chrétienne qui émet en Loire-Atlantique et qui s’adresse à tous les auditeurs, croyants ou non, pour être une voix chrétienne dans le monde d'aujourd'hui. Radio Fidélité propose des émissions réalisées dans tous les domaines de la société (culture, religion, éducation, économie, musique, écologie...) et cherche sans cesse à tisser du lien social grâce à des émissions porteuses de sens et d’espérance. Elle fédère une équipe de 9 salariés et plus de 150 bénévoles...