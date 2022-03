Des millions de Russes se tournent vers BBC News

Les pages numériques en direct, donnant aux internautes des mises à jour, des explications et des rapports de journalistes experts sur le terrain, se révèlent extrêmement populaires. La page en direct en russe couvrant l'invasion a été le site le plus visité de l'ensemble des services en langue non anglaise de BBC World Service, avec 5.3 millions de vues. Les audiences du site en langue ukrainienne ont plus que doublé depuis le début de l'année, avec une portée de 3.9 millions la semaine dernière (contre 1.7 million) et l'audience de bbc.com a augmenté de 154% en Ukraine. "Ces chiffres représentent le trafic direct vers les sites Web de la BBC et sont susceptibles d'augmenter considérablement lorsque les chiffres d'audience des médias sociaux sont pris en compte" note la BBC.