Des débats, des ateliers, des rencontres... C'est le "Paris Podcast Festival"

La journée du vendredi sera dédiée aux rencontres professionnelles pour les créateurs et producteurs de podcasts et leurs partenaires. Des débats sur les enjeux de l'écosystème et les tendances de la saison, des ateliers pour tout savoir sur la fabrication d'un podcast, de l'écriture à la monétisation, un cocktail et du networking avec des espaces dédiés pour développer son réseau professionnel (réservés aux accrédités) ett bien d'autres surprises...