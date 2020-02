Derrière une pub, des voix

Pour Francine Baudelot, la meilleure école pour jouer la comédie dans une publicité est une école de théâtre ou un conservatoire. Mais il existe des stages d’initiation à la voix off, comme L’école de la Voix, Vox Populi. Avec des exercices de mises en situation, dans le stage le plus complet, L’école de la Voix propose des formations. "On commence avec un phoniatre, un médecin ORL spécialisé dans le larynx, développe Pierre-Louis Rostagnat, le directeur. Une orthophoniste aide au geste vocal, au placement de la voix. On enseigne aussi la respiration et le marketing de la voix off." Dans ce centre de formation, basé près de Lyon à Chazay-d’Azergues, des coachs vocaux entraînent les élèves au micro. On y explique aussi comment réagit un microphone, l’acoustique dans une pièce et le maniement des logiciels.